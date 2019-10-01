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01.10.2019 - 13:29 | | DHA

Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Yaralılar var

Avcılar D-100 Karayolu yanyolda meydana gelen kaza sonucu bir özel halk otobüsü orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Direk, D-100 Karayolu'nda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada özel halk otobüslerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Yaralılar var

Kaza 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ali Yılmaz kontrolündeki özel halk otobüsü ile başka bir özel halk otobüsü yandan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Yılmaz'ın kullandığı otobüs, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Otobüs çarptığı aydınlatma direği ise D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobilin üzerine düştü. Kaza sırasında özel halk otobüslerinin içinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Avcılarda halk otobüsü kaldırıma çıktı Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çekiciyle kaldırıldı. Polis yaşanan kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki otobüsün çarpışması ve bir özel halk otobüsünün orta refüjdeki aydınlatma direğine vurması görülüyor. Otobüsün vurduğu direğin D-100 Karayolu'na düşmesi görüntülere yansıyor. Orta refüje çıkan Özel halk otobüsünün şoförü Ali Yılmaz, “Otobüs önde giderken bana çarptı, ben de elektrik direğine vurdum. Direk de o aracın üzerine düştü" dedi.

Avcılarda halk otobüsü kaldırıma çıktı Yaralılar var

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