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24.08.2019 - 15:00| DHA

Son dakika... Avşa Adası'nda feribot faciası! Yaralılar var

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, Erdek- Avşa seferinin yapıldığı feribot, limana çarptı. Limanda hasar meydana gelirken, 7 kişi yaralandı.

Son dakika... Avşa Adası'nda feribot faciası! Yaralılar var
Avşa Adası'nda feribot faciası!
Avşa Adası'nda feribot faciası!
Avşa Adası'nda feribot faciası!
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Avşa Adası'nda meydana geldi. Erdek ile Avşa arasında sefer yapan Rafet P., yönetimindeki 'Adalar 1' isimli feribotla Avşa Limanı'na yanaşırken, beton bölüme çarptı. Bu sırada limanda bulunan Nisanur O., Berre O., Sezen K., Nida K., Naci K., Ferda S. ve Murat K. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Liman ve feribotta bulunanlar, kaza nedeniyle panik yaşadı. Limanda hasar meydana gelirken, seferler aksamalı sürdürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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