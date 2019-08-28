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28.08.2019 - 16:40| DHA - AA

Son dakika! Aydın'da kaza: 47 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 47 kişi yaralandı

Son dakika! Aydın'da kaza: 47 yaralı

Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika Aydında kaza: 47 yaralı

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika Aydında kaza: 47 yaralı

Kaza nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Son dakika Aydında kaza: 47 yaralı

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdiAlmanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.
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