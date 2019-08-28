28.08.2019 - 16:40| DHA - AA
Son dakika! Aydın'da kaza: 47 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 47 kişi yaralandı
Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.