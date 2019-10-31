MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı
31.10.2019 - 12:58 | | AA

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile 18 sanık hakkında verdiği görevsizlik kararı üzerine, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı incelemişti.

Başbuğ'a isnat edilen fiillerin, Yüce Divan'ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına karar veren heyet, İlker Başbuğ hakkında, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden, sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, diğer 18 sanık hakkındaki davaların ayrılmasına karar vermişti.

İlker Başbuğ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

YÜCE DİVAN KARARINI VERDİ

Başbakanlığın kaldırılması nedeniyle izin süreci Cumhurbaşkanlığında işletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar vermesi üzerine, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı inceledi.

Duruşmasız yapılan oturumda, İlker Başbuğ hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223'üncü maddesinin 8'inci fıkrası gereğince düşmesine karar verildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8'inci maddesi, "Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir." hükmünü içeriyor.

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

MasterChef Murat kimdir? Murat Tokmak nereli?

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Sıradaki Haber