02.10.2019 - 14:50 |
Son dakika... Az önce açıklandı! Terör örgütüne üst düzey darbe
Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında,
Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir.
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