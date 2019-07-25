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25.07.2019 - 12:35| AA

Son dakika: Bakan açıkladı... Bir ülkeye daha vize kalktı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Son dakika: Bakan açıkladı... Bir ülkeye daha vize kalktı!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kulland

Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor." 

   

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
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