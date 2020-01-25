Son dakika | Bahçeli: Depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğünde depremle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Bahçeli, "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi.