MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! Bakan açıkladı! O sayı 600'ün altına düştü
27.08.2019 - 14:27| AA

Son dakika! Bakan açıkladı! O sayı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, "Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı" dedi.

Son dakika! Bakan açıkladı! O sayı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

Bakan Soylu, "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız." ifadelerini kullandı.

 

"TÜRK HAVA KURUMU'NUN YÖNETİMİ BOŞLUKTADIR"


Türk Hava Kurumu ile ilgili de Bakan Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı." dedi.

Soylu, "26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık."

THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu ile ilgili Soylu, "Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var." dedi.

İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı!

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?

Kontrolden çıkan minibüs TIR'ın altına girdi!

Kontrolden çıkan minibüs TIR'ın altına girdi!

Sıradaki Haber