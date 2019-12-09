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09.12.2019 - 10:58 |

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır" dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

(Londra'daki NATO Zirvesi)

NATO planlarını bloke etme gibi bir şey söz konusu değil

Bizim NATO'da çektiğimiz yükün herkes farkında

Planlarla alakalı sıkıntı bizden kaynaklanmıyor

Biz YPG' ve Baltık planlarının aynı anda kabul edilmesini istedik.

NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır.

Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

(Akdeniz'de Türkiye-Libya anlaşması)

Tüm komşularımız ile iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz.

Meşru hükümetle temaslarımız sonucu mutabakata varıldı. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz.

(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi)

Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek.

(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları)

 Yunan komşularımız olayları çarpıtıyor.

Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez. Hak ve hukukumuzun çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sorunun çözümü için bütün tarafları masaya davet ediyor.

NATO'daki İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil.

(Libya Mutabakatı)

Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır."

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptıMetrobüs durağında dengesini kayberedek bir anda yere düşen kişiye metrobüs çarptı.
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