Son dakika | Bakan Çavuşoğlu 'bu bir ateşkes değildir' diyerek açıkladı: İstediklerimizi aldık

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık



- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.



- PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.



- Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.



- (Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik.



- Diğer bölgeler için Rusya ile de görüşeceğiz. Ayın 22'sinde Rusya'da Putin'le de bu konuları ele alacağız.



- Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.



- YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık



- Amacımız 32 km derinlikte ve Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi.



- Her şeyden önce buraların güvenli bölge haline gelmesi lazım. Oraya dönen insanların en temel ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyor.



- Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız.



- İnsani konuları kimsenin siyasi bir meseleye döndürmemesi gerekiyor.



- Suriye’nin yeniden inşası zaten siyasi bir süreç. 30 Ekim’de anayasa komitesi ilk toplantısı yapılacak.



- YPG/ PKK nedir ne yapıyor, azınlıkların şikayetleri gibi konular heyete gösterildi. Bu kadar saat nasıl geçti farkında bile olmadık ve sonunda böyle bir netice aldık.



- Kobani meselesini biz dile getirdik. Oraya girmeyeceğiz gibi şey söylemedik. Bizim öyle bir taahhüdümüz olmadı.



- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü.



- Bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir. Bir arabuluculuğun doğru olmadığı ve ABD'ye yakışmadığı söylendi.



- (Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da."