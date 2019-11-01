01.11.2019 - 15:59 |
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye güçlü olduğunu gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var" diye konuştu.
Vicdansızlık! 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız halde bulunduKonya'da bir apartmanın giriş katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk edilmiş bulundu. Hastanede tedavi altına alınan ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğu tahmin ediliyor.