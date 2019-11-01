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01.11.2019 - 15:59 |

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye güçlü olduğunu gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi" dedi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye güçlü olduğunu gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var" diye konuştu.

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