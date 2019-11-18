Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'da benzin zammını protesto etmek için düzenlenen gösterilere ilişkin, "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Halihazırda diplomasinin sahası ve masasının daha geniş ve çok katmanlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, diplomasinin alanına giren meselelerin çeşitlenmiş ve iç içe geçmiş durumda olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, çok boyutlu ve ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada olduğunu ve zorlu bir konjonktürün içinden geçtiğini belirterek, böylesi bir ortamda vizyonu geniş, ön alıcı ve manevra yeteneği yüksek dış politika izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, bu amaçla "girişimci ve insani" dış politika geliştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dış politikamızın esin kaynağı milli değerlerimiz, dayanağı insanımızdır. Dış politikamızı tasarlayıp uygularken dayandığımız temel ilkeler, milli çıkarlarımızın korunması, milletimizin huzur, güvenlik ve refahının sağlanmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikanın bir diğer temel dayanağının Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" anlayışı olduğunu kaydederek, bu temel ilkelerin her tartışmanın üzerinde olduğunu bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde oluşturulan bu politikanın, milli ve yerli unsurları, girişimci ruhu, insani ve vicdani kültürü yansıttığını belirterek, "Uluslararası sistem yalpalarken biz sağlam basıyor, kararlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE HER SEVİYEDE GEREKEN TEPKİYİ GÖSTERDİK"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İran'la iyi komşuluk ilişkilerini ortak menfaatler temelinde geliştirmeye devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji dahil birçok alanda iş birliğini güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında İran ile istişareleri sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son harekatımıza yönelik İran'dan gelen eleştirilere de tabiatıyla her seviyede gereken tepkiyi gösterdik. İran halkına zarar veren ve bölgesel ticareti olumsuz etkileyen yaptırımlara karşı olduğumuzu da başından beri söyledik. Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını da diliyoruz."

"KKTC'NİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, Yunanistan'la diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirterek, son seçimlerde iktidara gelen, Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi hükümetiyle sorunlu meseleleri ele almayı kolaylaştıracak olumlu gündem başlıklarına odaklanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milli dava Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir. Hem kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olduğumuz KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz."