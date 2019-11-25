25.11.2019 - 14:32 | | AA
Bakan duyurdu! 'Adli destek birimleri' geliyor
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadına şiddetle mücadele kapsamında Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturulacağını açıkladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, kadına şiddetle mücadeleye ilişkin, "Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."
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