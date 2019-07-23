Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! 475 yapı etkilendi

Bakan Kurum, bölgede yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin Düzce İl Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezinde yetkililerden brifing aldı

Daha sonra Akçakoca ilçesinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Kurum, Uğurlu köyü sakinleriyle köy merkezinde bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Köy merkezinden geçen dere kenarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, sel sebebiyle Düzce ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bölgede metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağış düştüğünü aktaran Kurum, "Yağış sebebiyle de derelerimizin taşması, yine dere güzergahları üzerinde bulunan yapıların selle birlikte yıkılması, hasar görmesi, hayvancılıkla ilgili tesislerimizin zarar görmesi, 7 vatandaşımızın sel sularında kaybolması, selin etkilerinin ne kadar sert olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması amacıyla hızlı bir şekilde süreç işletildi"

Bakan Kurum, kayıp 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını, arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnşallah o iki kardeşimize de en yakın zamanda ulaşacağız. İlk günden itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda gerek Düzce Belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz gerek AFAD, İçişleri Bakanlığımız, Kızılayımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerekli birimleri koordinasyon halinde çalışmaları yürüttüler ve bu noktada vatandaşlarımızın yaralarının sarılması amacıyla da hızlı bir şekilde buradaki süreç Valiliğimiz koordinasyonunda işletildi." bilgisini paylaştı.

İklim değişikliğiyle ilgili mücadelenin, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olduğunu, 12 Temmuz'da Trabzon'da Doğu Karadeniz ile ilgili iklim değişikliğine ilişkin eylemleri ve eylem planlarını açıkladıklarını hatırlatan Kurum, bu çerçevede yapılması gereken işlemleri valilikler kanalıyla belediyelere gönderdiklerini ve 6 ilde çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

- "Batı Karadeniz Bölgesi'nde de iklim değişikliğiyle ilgili tespitlerimize başladık"

Bakan Kurum, 6 ilde yapılan tespitlerde dere güzergahları üzerindeki yaklaşık 5 bin yapının, konutun taşınma sürecini de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na verdikleri talimat çerçevesinde yürüttüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan Karadeniz'in diğer bir bölgesi olan Batı Karadeniz Bölgemizde de Zonguldak, Düzce, Sakarya, Adapazarı, Sinop'ta iklim değişikliğinin ikinci etabı olan bu mücadeleyi sürdürmek amacıyla yeniden tespitlerimize başladık ve bu illerimizde de tespitlerimizi yaparak iklim değişikliğiyle ilgili mücadele noktasında yapılması gereken her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağımızı buradan yenilemek isterim. Dere güzergahı üzerinde sel ve taşkın riski taşıyan binaların taşınması öncelikle olmak üzere bunun dışında bu bölgedeki menfez, yol, altyapı, kanalizasyon işlerini de yine iklim değişikliği etkilerinden en az etkilenecek şekilde yenilenme sürecini, 14 eylemi, Batı Karadeniz'de uygulamak üzere valiliklerimiz kanalıyla bu çalışmalarımıza da başlamış olduk."

Hasar tespit çalışmalarının ilk etabının sonuna gelindiğini dile getiren Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız bilhassa Akçakoca ve Cumayeri ilçelerimizde toplamda 40 köy ve 5 diğer köylerimiz olmak üzere 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı bina, 45 ağır hasarlı bina, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız, yapımız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bölgedeki su problemi çözülecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bölgede 66 binanın heyelan riski altına olduğunu, Valilik kanalıyla iş birliği içinde vatandaşları bu binalardan taşıyacaklarını dile getirdi.

Tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde bu süreci bitireceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün yaptığımız koordinasyon toplantımızda belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm maddi ve teknik desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Özel İdaremiz kanalıyla şehirdeki, ilçelerimizdeki, köylerimizdeki afet sebebiyle zarar gören tüm yolların, içme sularının, kanalizasyonun yapımı için hem maddi destek hem de hibe desteği Valiliğimize verilmiştir, araç desteği verilmiştir. Özel İdaremiz de en geç cuma gününe kadar bölgemizdeki bütün köylerimizin su problemini çözmek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini eski seviyeye çıkarmak amacıyla hızlı bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Kurum, bölgede yerinde tespit çalışmaları yaptıklarını ve afetten etkilenen vatandaşlara devlet elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüklerinin altını çizen Kurum, Akçakoca'da denize sel sebebiyle çeşitli materyallerin sürüklendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem sahil hem de deniz temizliğini Valiliğimiz kanalıyla Bakanlığımız eliyle yapacağız. Tekrar Düzcemize, Akçakocamıza diğer ilçe köylerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada devletimiz selin, afetin açtığı yaraları en kısa zamanda kapatacaktır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Bakan Kurum'a, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile öteki ilgililer eşlik etti.