Son dakika... Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz."

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir." dedi.

Kurum, "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

İtiraz edilecekse tutanağa şerh düşünülmeliydi.

ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük.

56 kurum ÇED raporunun hazırlanmasına dahil oldu. Kanal İstanbul'un ÇED raporu ekleriyle birlikte 16 bin sayfadır.

Boğaz'dan geçen gemiler ;Panama'dan 4 kat fazla. Bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yılda 50 bin geçiyor, bu büyük bir baskı.Gemi sayısı azalsa da taşıdığı yük miktarı arttı, kaza riski artıyor. Boğaz'da yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor.

Proje ile İstanbul Boğazı'nı koruyacağız. Proje için 5 güzergah kıyaslandı ve istişareler sonunda en uygun hat belirlendi.

Ülkemiz için istiklal ve istikbal projesidir.

İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır. Yer altı sularına ve Terkos'a dair iddialar da gerçek dışıdır.

Projenin depremi tetiklemesi söz konusu değil. Depremi tetikleyeceği iddiası bilimsellikten uzakta. İstanbul güzergahında yeni bir fay yoktur.

'Küçükçekmece Gölü kıyısındaki tarihi yapılar yutulacak' iddiası asılsızdır. Küçükçekmece sahilinde bir inşaat yapılmayacak.

Yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. 23 milyar liradan fazla maliyet iddiası da tamamen asılsızdır. İBB'nin bu projeye bir katkısını zaten beklemiyoruz. Önümüzdeki yıl projenin yapımına başlanacak. Kaynaklar en etkin ve yerinde kullanılarak bu proje yapılacaktır.



Her bir geminin 14 saat beklediği görülüyor. Bekleme süreleri göz önüne alınırsa kanal tercih edilir.

1.15 milyar metreküp hafriyat belirlenen alanlara taşınacaktır.

Hafriyat kamyonları İstanbul trafiğine girmeyecek. TEM ve E-5 sık sık trafiğe kapatılacak iddiası asılsız.

Proje bölgesinde 500 bin kişilik nüfus planlıyoruz.

Karadeniz ve Marmara'nın doğal yaşam alanları korunacak.

Proje Montrö Sözleşmesi'nin dışında bir projedir.



