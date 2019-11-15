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15.11.2019 - 16:13 |

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı! ABD'li terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'li teröristin uçakla sınır dışı edildiğini açıkladı

Son dakika... Bakan Soylu açıkladı! ABD'li terörist sınır dışı edildi

Yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmeye devam edildiğini belirten Bakan Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi. Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor" dedi.

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(Eski İngiliz ajanının ölümü)

Eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin bilgi veren Soylu, "İlk önemli detay evin kapısının evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" diye konuştu.

(İntihar olayları)

Bakan Soylu, son dönemdeki intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin de "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" dedi.

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