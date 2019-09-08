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08.09.2019 - 11:58| DHA, AA

Bakan Soylu açıkladı: 'Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı'

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakan Soylu açıkladı: 'Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı'

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Bakan Soylu açıkladı: Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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