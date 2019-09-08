Son dakika... Bakan Soylu CNN Türk'te konuşuyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

(ABD ile ortak devriye)

Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.

Süreç Türkiye'nin adımlarıyla başladı. Türkiye burada hiçbir geri adım atmadı. 21. yy temel meselelerinden olan birçok mesele olan Türkiye bugün çok önemli adımlar attı. Bunun niçin atıyor? İnsanlık için atıyor.