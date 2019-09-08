Son dakika... Bakan Soylu'dan 'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?' sorusuna cevap

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

(ABD ile ortak devriye)

Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.

Süreç Türkiye'nin adımlarıyla başladı. Türkiye burada hiçbir geri adım atmadı. 21. yy temel meselelerinden olan birçok mesele olan Türkiye bugün çok önemli adımlar attı. Bunun niçin atıyor? İnsanlık için atıyor.

(Terörle mücadele)

Her ülkenin kendi adına perspektifleri de söz konusu ama özellikle yakın komşularımıza olan Avrupa’nın bu konuda duyarsızlığını da değerlendiriyoruz.

Interpol PKK'yI terör örgütü olarak görüyor ama iade etmiyor. Biz özellikle DEAŞ dahil olmak üzere özellikle sınırlarımızı muhafaza edebilmek için çok büyük uğraş içindeyiz. Sadece bu yıl bin 500'ün üzerinde DEAŞ'lı gözaltına aldık.

Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sürecin nedeni Avrupa'da samimiyet eksikliği.

(Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler)

Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz. Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.

İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim. Burada Türkiye çok önemli adımlar attı hala da atmaya devam ediyor.

('Canlı bombalar'la mücadele)

Türkiye bu konuda tam bir geçiş ülkesi ve Türkiye çok ciddi bir sorunla da karşı karşıya. Bütün bu sınırların tamamı bizim bir zor coğrafyada olduğumuzun kanıtı. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren şükürler olsun Türkiye’de çok ciddi bir terör olayı olmadı. Türkiye 15 Temmuz’dan itibaren bambaşka bir güvenlik politikası izledi. Burada bir şeyi de söylemek lazım, tecrübe açısından güçlenmedik, tecrübe açısından da zayıfladık. Bizim şu anda 15 Temmuz’dan sonra gerçekleştiren tüm terör operasyonları bir mucizedir. 15 Temmuz’a da bir silledir. Türkiye içindeki bu temizliğe rağmen çok ciddi adımlar attı. Biz sadece operasyonları olaylar olduğu zaman değil sürekli yaptık.

(Savunma sanayiisinin önemi)

Türkiye insansız hava araçlarından füzelerine kadar çok fazla gelişmeler ortaya koydu. Terörle mücadelemiz bu konuda da çok farklı bir boyuta taşındı. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti. Savunma Sanayinde olağan üstü gelişmeler yaşanıyor. Bizim siberde ulaştığımız nokta 6 ay bir yıl içerisinde siberde ulaştığımız nokta dünyanın en önemli istihbarat seviyelerinin kapasitesinde bir noktada olacak.

Ben geçen gün siberdeydim. Tekrar bir genel değerlendirme yaptık sunumlar yapıldı. Oradan çıktığımda ayaklarım yerden kesilmiş durumdaydı. Çıktığım zaman şunun düşündüm benim devletimin gücü bu olmalı. Bütün bu kapasitelerimiz yükseliyor. Arama kontrol noktalarındaki teknik kapasitelerimiz yükseliyor. Yüz tanıma noktasında görmüş olduğum bir şey var. Sadece bir şey söyleyeyim; bir saniyede yüz bin fotoğraf tarıyor bizimkiler. Yani bu daha başlangıç. Bu muhteşem bir şeydir. Benim şahsi düşünceme göre bu dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi.

5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi

Geçen yıl 361 olay engellemişiz, bu yıl bu sayı 182'ye ulaşmış durumda. Daha dün patlatmak istenilen 5 kilo TNT patlayıcı yakaladık.Türkiye bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. Türkiye’nin içini istikrarsızlaştırmak istiyor tüm terör örgütleri.

(Teröristlerin stratejileri)

Bizi izleyenler bilsinler; DEAŞ'ın da PYD'nin de patronu aynıdır. Hem PKK'ya hem DEAŞ'a gelen talimatlar aynı. Burada hedefin Türkiye olduğu apaçık ortadır. İlk kez terörle mücadele tarihinde, tüm güvenlik kuvvetlerimiz hep birlikte bir bütün gibi çalışan bir yapıyla hareket ediyor. İçişleri Bakanlığı, MİT ve TSK koordinasyon halinde çalışmakta.

2015 yılında Tunceli’ye gelen turist sayısı 25 bindi şu anda 112 bin yıl bitmedi henüz herhalde bu rakam 130 bini 140 bini bulabilir. Tunceli’de fırınlar ekmek yetiştiremediler. Bu yıl şu ana kadar 3 milyon araba giriş çıkış yaptı Tunceli’ye…

Ben dün Tunceli'deydim. Bundan bir iki yıl öncesine kadar Aliboğazı'na, Pülümür Deresi'ne girmek mümkün değildi. Yaptığımız mücadelelerle bölgeyi büyük oranda terörden arındırdık. Tunceli'de şuanda dağlarda 65 tane terörist var. Bunun 13 tanesi TİKKO, 52 tanesi de PKK'lı.

(ABD'nin seyahat uyarısı)

Benim gördüğüm ABD'nin bize son 3 yılda verdiği bilgiler, ciddi bir katkı sağlamadı.

(Belediyelere atanan kayyumlar)

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyum başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez.

Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.

Seçilmiş istediği yolsuzluğu yapamaz.

Kayyumlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.

Şırnak belediyesinden 19 havan mühimmatı çıkıyor. O zaman içişleri bakanlığı olarak duralım biz hiçbir şey yapmayalım. Cevizli karakoluna yapılan bombalı saldırı bu araçlar belediyenin araçları. Biz ne yapalım duralım mı? Diyorlar ki seçilmiş... Terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Bizim orada terörle ilişkisi nedeniyle çalışmasını sakıncalı bulduklarımızı gelir gelmez işe alacaksın. Yaralı teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez personel kimlik kartlarından çıkaracaksın. Biz buna devlet olarak müsaade edemeyiz. Edilmesi de mümkün değil zaten.

CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz? Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

(Kayyumlar neden atandı?)

Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

Eş başkanları görevlendiren Kandil'dir. 2015 yılında 521 tane çocuğu terörist olarak götürdü bunlar.

Avrupa neden sesini çıkarmıyor? Avrupa'da oluyor, bizde 'seçilmiş' diyorlar.

('Bir yanlış yapılırsa bakan olarak uyarırım')

İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halkta o zaman takdir eder. Bir belediye, Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz.

Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına "16 milyonun selamını getirdim" dedi. Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim.

Bir yanlış yapılırsa bakan olarak bunu uyarırım.

(İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanır mı?)

İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin olması kayyum söz konusu değil. Terörle ilişkiniz varsa devlet boş durmaz.

(Anneler eylemi)

Çocuğunuz yarım saat geç gelse delirirsiniz. Konuya devlet baksın demek vicdansızlıktır. Bine yakın terörist ailesiyle görüşüyoruz. 2019'da 165 kişiyi dağdan indirdik.

(Pejmürde tartışmaları)

Eğer siz kendi işinizin dışında, dönüp bir takım meselelere girerseniz elbetteki biz üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir.

(POMEM açıklaması)

Çalışmalarımız devam ediyor. Ama şuan için net bir şey söylemem doğru değil. Çalışmalarımız netleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. POMEM alımları devam edecek. Puan barajında herhangi bir değişiklik olmayacak. Renk körleri için önümüzdeki günlerde kararımızı açıklayacağız.