Son dakika... Bakanlık açıkladı! 859'u imha edildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma ve emniyet birimlerince terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınakların 774’ünün içerisinde 169’u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve 227 adet el bombası ele geçirildi. Yine bu sığınaklarda, 4 ton 610 kilo patlayıcı madde, 2 bin 464 adet fünye, bin 107 adet tüp, 119 adet akü, 27 adet jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.