Son dakika... Bakanlık açıkladı! Bölgeye keşif uçağı gidiyor

Gelen son dakika haberine göre, bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA insansız hava aracımızın yanı sıra 1 adet insanlı keşif uçağımız da havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi. Bakanlık, yardım personeli ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ’a ulaştırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nakliye uçağı ile 10 görev icra edildiğini de açıkladı.