Son dakika! Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, 16 Eylül'de, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde, hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.