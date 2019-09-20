MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi
20.09.2019 - 15:05 | | AA

Son dakika! Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Son dakika! Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, 16 Eylül'de, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde, hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Son dakika Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

Sıradaki Haber