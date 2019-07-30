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30.07.2019 - 14:40

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Pence Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükselmiş oldu.

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu" denildi.

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