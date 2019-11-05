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05.11.2019 - 14:39 |

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist sağ yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek" denildi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist sağ yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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