MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor
10.10.2019 - 15:26 |

Bakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor

MSB'den, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Bakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Sıradaki Haber