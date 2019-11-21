Son dakika: Bakanlık açıkladı! Teröristlere bir darbe daha...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.