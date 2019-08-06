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06.08.2019 - 13:59| AA

Bakanlık'tan son dakika açıklas! Sayı 14'e yükseldi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık'tan son dakika açıklas! Sayı 14'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

 

Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayakAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi bilinmeyen nedenle sopa ve coplar ile dövdü. Darbedilen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
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