18.12.2019 - 12:25 | | İHA
Son dakika! Bakanlık duyurdu! 4'ü yakalandı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4’nün yakalandığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.