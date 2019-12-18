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18.12.2019 - 12:25 | | İHA

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 4'ü yakalandı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4’nün yakalandığını açıkladı.

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 4'ü yakalandı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi.

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