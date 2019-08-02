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02.08.2019 - 17:11

Son dakika: Bakanlık duyurdu! ABD Heyeti 4 Ağustos'ta geliyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge görüşmeleri için ABD Heyeti'nin 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! ABD Heyeti 4 Ağustos'ta geliyor...

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir."

Kafası beton piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardıBolu’da, kafası piknik alanındaki beton masa ile oturak arasına sıkışan ineği, itfaiye ekipleri balyozla betonu kırarak kurtardı.
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