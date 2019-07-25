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25.07.2019 - 08:28| İHA

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'da bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarna Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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