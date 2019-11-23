24.11.2019 - 00:03 |
Son dakika | Bakanlık duyurdu! Kıran-7 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, 2.250 personel ve 150 operasyonel tim ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı.
Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2.250 personel 150 operasyonel tim görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.