Son dakika | Bakanlık duyurdu! Kıran-7 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı.



Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2.250 personel 150 operasyonel tim görev aldı.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.