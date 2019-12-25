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25.12.2019 - 12:58 | | AA

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ''Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı.'' denildi.

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Terör örgütünden hain saldırı

Detaylar birazdan...

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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