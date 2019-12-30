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30.12.2019 - 17:28 | | İHA

Son dakika... Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Son dakika gelen bilgilere göre; silahlı soyguncu paraları aldı, kaçarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

Son dakika... Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

Son dakika... Bankayı soyup bomba bıraktı Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Son dakika... Bankayı soyup bomba bıraktı Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyorSon dakika gelen bilgilere göre; silahlı soyguncu paraları aldı, kaçarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
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