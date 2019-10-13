Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci güne girildi. Ordu birlikleri ve yerel unsurların ilerleyişi sürüyor. Barış Pınarı Harekâtı'ndan dakika dakika gelişmeler...Harekatta Rasulayn kontrol altına alındı. Beşinci günde gözler Tel Abyad'a çevrildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

15:09: Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı haritalı olarak gösterdi.





14:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir.

14:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu

14:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

14:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı.

14.40: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz"

14.30: Suriye Milli Ordusu Tel Abyad’da YPG/PKK’ya ait sözde asayiş merkezinin ele geçirildiğini açıkladı.

14.20: Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldığı bildirildi.

13:54: Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

13.45: Çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

10: 22: Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Tel Abyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.

10:14: Tel Abyad' tan ateşlenen roket Akçakale de bir eve düştü. Ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

09:47: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

09:13: Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

07:32: Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

05:43: ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye bölgeden çekilme çağrısı yaptı. Trump, "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. (YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor." dedi.