MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Beykoz'da orman yangını! İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
02.10.2019 - 16:05 | | DHA

Son dakika... Beykoz'da orman yangını! İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

Son dakika... Beykoz'da orman yangını! İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Ayrıntılar birazdan...

Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gemlik Belediyesi'nde hareketli dakikalar! Başkan yardımcısı makam odasında rehin alındı

Gemlik Belediyesi'nde hareketli dakikalar! Başkan yardımcısı makam odasında rehin alındı

Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

Korkunç! Orman evinde 2 arkadaş dehşeti yaşadı!

Korkunç! Orman evinde 2 arkadaş dehşeti yaşadı!

Gece yarısı kız öğrenci yurdunda sır olay!

Gece yarısı kız öğrenci yurdunda sır olay!

Sıradaki Haber