Son dakika... Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 5 teröristin teslim olduğu belirtilerek, gri kategoride yer alan teröristin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4 terörist ikna yoluyla teslim olurken, toplam 5 terörist dün Şırnak’ta emniyet birimlerine teslim olmuştur. Teröristlerden biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer almaktadır. Söz konusu terörist, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çabası sonucu ikna yoluyla teslim olan teröristler arasında bulunmaktadır" denildi.