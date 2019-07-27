Son dakika... Bitlis'te hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açılamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 23.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.