MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika... Bitlis'te hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler
27.07.2019 - 10:39| AA

Son dakika... Bitlis'te hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Bitlis'te hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Bitlis Valiliği'nden yapılan açılamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 23.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Güney Kore’de gece kulübünün balkonu çöktüDünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!

Benimle Söyle 12. bölümde yarı final heyecanı!

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

PKK'ya götürülen 4 kişi drone'la tespit edildi!

Korkutan kaza! Tramvay ile çarpıştı...

Korkutan kaza! Tramvay ile çarpıştı...

Günün kahramanlık haberi Ordu'dan!

Günün kahramanlık haberi Ordu'dan!

Sıradaki Haber