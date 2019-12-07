MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bolu sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi
ABONE OL
07.12.2019 - 01:54 |

Son dakika | Bolu sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Bolu’da, gece saatlerinde meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem vatandaşları sokaklara döktü.

Son dakika | Bolu sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Bolu’da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Bolu’nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle büyük bir korkuyla evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına binerek meydanlarda toplandı. Depremde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika | Bolu sallanıyor Bir deprem daha meydana geldi

Depremi hisseden vatandaşlardan Utku Cihan, “Bolu deprem bölgesi.Bu gece olan deprem oldukça korkuttu. İlk 3-4 saniyesi çok sallandı. Kısa süreli bir depremdi ama Allah’a şükür gerisi gelmedi” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci olan Sefa Can Cesur ise, “Önce cam sallandı. Sonra pat diye bir ses çıktı. Ev arkadaşlarımızla film izliyorduk. Korktuk ve ayakkabılarımızı giyerek dışarı çıktık” şeklinde konuştu.

Son dakika | Bolu sallanıyor Bir deprem daha meydana geldi

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 5.32'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

 

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Sıradaki Haber