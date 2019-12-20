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20.12.2019 - 15:57 | | AA

Son dakika... Bolu'da 8 at karantinaya alındı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.

Son dakika... Bolu'da 8 at karantinaya alındı

Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda  ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara  Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler  uygulandığını söyledi.

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam  hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle  konuştu:

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya  çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan  83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit  edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu  atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde  gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır  ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde  tutuluyor."

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler  için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek  tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından  söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam  edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe  duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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