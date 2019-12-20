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20.12.2019 - 09:23 | | AA/Ä°HA

Son dakika... Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var

Anadolu Otoyolu'nda, acil dÃ¶nÃ¼ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan taksiyle hafif ticari aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, iki kiÅŸi yaralandÄ±.

Son dakika... Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var
Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var
Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var
Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yÃ¶nÃ¼ne giden Mahmut Alp idaresindeki 34 YCÂ  6727 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, KÃ¶roÄŸlu Park mevkisinde bulunan acil dÃ¶nÃ¼ÅŸÂ  bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ali KayaoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 14 T 0304 plakalÄ±Â  taksiyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼yle yanÄ±ndaki Ferhat BÄ±Ã§ak yaralandÄ±,Âtaksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Bolu Abant Ä°zzetÂ  Baysal Ãœniversitesi Ä°zzet Baysal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±naÂ  alÄ±ndÄ±.

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden KayaoÄŸlu'nun cenazesi ise cumhuriyetÂ  savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Bolu Ä°zzet Baysal Devlet Hastanesi morgunaÂ  kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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