Son dakika... Bolu'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralÄ±lar var
Anadolu Otoyolu'nda, acil dÃ¶nÃ¼ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan taksiyle hafif ticari aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, iki kiÅŸi yaralandÄ±.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yÃ¶nÃ¼ne giden Mahmut Alp idaresindeki 34 YCÂ 6727 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, KÃ¶roÄŸlu Park mevkisinde bulunan acil dÃ¶nÃ¼ÅŸÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ali KayaoÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 14 T 0304 plakalÄ±Â taksiyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼yle yanÄ±ndaki Ferhat BÄ±Ã§ak yaralandÄ±,Âtaksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Bolu Abant Ä°zzetÂ Baysal Ãœniversitesi Ä°zzet Baysal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±naÂ alÄ±ndÄ±.
Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden KayaoÄŸlu'nun cenazesi ise cumhuriyetÂ savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Bolu Ä°zzet Baysal Devlet Hastanesi morgunaÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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