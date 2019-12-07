MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bolu'da korkutan deprem
ABONE OL
07.12.2019 - 01:54 |

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

Bolu’da, gece saatlerinde meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem vatandaşları sokaklara döktü.

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

Bolu’da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Bolu’nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle büyük bir korkuyla evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına binerek meydanlarda toplandı. Depremde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika | Boluda korkutan deprem

Depremi hisseden vatandaşlardan Utku Cihan, “Bolu deprem bölgesi.Bu gece olan deprem oldukça korkuttu. İlk 3-4 saniyesi çok sallandı. Kısa süreli bir depremdi ama Allah’a şükür gerisi gelmedi” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci olan Sefa Can Cesur ise, “Önce cam sallandı. Sonra pat diye bir ses çıktı. Ev arkadaşlarımızla film izliyorduk. Korktuk ve ayakkabılarımızı giyerek dışarı çıktık” şeklinde konuştu.

Son dakika | Boluda korkutan deprem

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

Sıradaki Haber