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16.10.2019 - 10:44 |

Son dakika... Burdur'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 10.28'de Burdur'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Burdur'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Depremin 105.2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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