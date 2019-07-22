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22.07.2019 - 09:13| AA

Son dakika... Büyük operasyon! Tam 1 ton ele geçirildi

Batman'da bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Son dakika... Büyük operasyon! Tam 1 ton ele geçirildi
Tam 1 ton ele geçirildi
Tam 1 ton ele geçirildi
Tam 1 ton ele geçirildi
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Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu. Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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