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26.12.2019 - 22:56 | | AA

Son dakika | Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika haberine göre; Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

Son dakika | Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda yaralı var...

 

Alınan bilgiye göre, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.

Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalıştıKocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.
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