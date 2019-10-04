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04.10.2019 - 19:05 |

Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Çanakkale'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan deprem, saat 18.54'te, 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 5.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

 

 

 

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