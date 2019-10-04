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04.10.2019 - 23:30 | | AA

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan akşam saatlerinde Çanakkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

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