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14.09.2019 - 13:48 |

Son dakika... Çankırı'da artçı depremler sürüyor! Bu kez 4,3 ile sallandı

Sabah saatlerinde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Çankırı'da gün boyu artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika... Çankırı'da artçı depremler sürüyor! Bu kez 4,3 ile sallandı

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde, bu sabah saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmiş, depremler Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.

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