Son dakika... Çankırı'da artçı depremler sürüyor! Bu kez 4,3 ile sallandı

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde, bu sabah saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmiş, depremler Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.