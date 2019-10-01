Son dakika Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin delillerine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Orta DoÄŸu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, evlilik iÅŸlemleri iÃ§in 2 Ekim 2018'de girdiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda organize ÅŸekilde katledilmiÅŸti.

15 Ekim 2018 tarihinde KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubunda yer alan Suudi ve TÃ¼rk yetkililer, Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bir araya geldi.

Yetkililer arasÄ±nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼rdÃ¼ ve ardÄ±ndan ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubunda yer alan Suudi yetkililer konsolosluk binasÄ±na girdi. TÃ¼rk yetkililerin de binaya girmesinin ardÄ±ndan baÅŸkonsoloslukta inceleme baÅŸladÄ±.

TÃ¼rk polisi iÃ§eride 12 saat kaldÄ±. Olay yeri inceleme son teknolji Ã¼rÃ¼nÃ¼ cihazlarÄ±yla her santimetrekareyi inceledi. Elde edilen Ã§ok sayÄ±da DNA Ã¶rneÄŸi incelendi.

TRT World, iÃ§eride olay yeri inceleme ekibinin elde ettiÄŸi delillerin bir kÄ±smÄ±na ulaÅŸtÄ±.

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Mor Ä±ÅŸÄ±k saÃ§an bu bÃ¶lÃ¼mler, organik bir temizlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Yani, kan, ter veya gÃ¶zyaÅŸÄ± temizlenmiÅŸ alanlar yapÄ±lan temizlemeye raÄŸmen kendini ele veriyordu.

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Polisin incelemesinde mavi Ä±ÅŸÄ±k veren yerler ise, organik izlerin yeteri kadar silinemediÄŸini anlayÄ±nca bu kez kimyasallarla yapÄ±lan temizliÄŸi gÃ¶steriyordu. Polis, soruÅŸturma dosyasÄ±na, elde ettiÄŸi tÃ¼m mor ve mavi noktalarÄ± kroki Ã§izerek de ekledi.

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