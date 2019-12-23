Son dakika... Ceren Özdemir’in katili itiraf etti: Kaçacağımı ona söyledim!

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade verdi.

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arduç, "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOR

Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Arduç, "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu. Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesiyle sürüyor.

TANIK: ETER İSTEDİ, VERMEDİM

Özgür Arduç'un yargılanmasında tanıklar dinlendi. Tanıklardan veteriner M.A., "Olaydan önce veteriner kliniğine geldi. Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi. Bölge esnafından tanık R.F. ise "Av bayisine geldi. Zıpkın baktı, fiyatları sordu, inceledi. Daha sonra alacağını söyledi. Çıkarken de kartımı aldı" diye konuştu. Tanık U.Ö. de "Eter istedi; sığır ve köpeği için. Hayvanı bayıltmak istediğini söyledi. Daha sonra sosyal medyadan fotoğraflarını gördüm" dedi. Katil zanlısının telefonla görüştüğü E.D. ise "Beni telefonla aradı. Benden silah istedi. Eşim telefonu açtı, 'Kapıdan gitmiyor' dedi. Kendisini tanımıyorum" diye konuştu.

KATİL ZANLISI: SİLAHI VE ZIPKINI ÖLDÜRMEK İÇİN SORDUM

Katil zanlısı Özgür Arduç ise tanıkların ifadelerinin kendisine sorulması üzerine, "Tanıklar doğru söylüyor. Eteri hayvan öldürmek için silahı ve zıpkını insanları öldürmek için sordum" dedi.

ANNE ÖZDEMİR: AKLİ DENGESİ YERİNDE

Duruşmada söz alan Ceren Özdemir'in annesi Gülfer Özdemir de katil zanlısının akıl sağlığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor" diye konuştu.

GELECEK DURUŞMA 20 OCAK'TA

Duruşma sonunda Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen boraların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.

Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2019'a erteledi.