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09.12.2019 - 09:38 | | DHA

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç intihar girişiminde bulundu

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, sabunlukla bileklerini kestiği öğrenildi.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç intihar girişiminde bulundu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.

Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

 

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